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Мария Захарова назвала демонтаж памятника Коневу ударом по истории Чехии

Мария Захарова сообщила, что считает демонтаж памятника маршалу СССР Ивану Коневу в Праге ударом по истории Чехии. Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что военачальник и Красная армия работали при участии самих чехов.

«Это было своего рода единое братство», - отметила Захарова.


Представитель российского МИД подчеркнула, что кощунственные действия имеют самое прямое отношение к истории самой Чехии. Таким образом, историки будущего и потомки текущих граждан восточноевропейской страны не смогут принять подобного решения. Захарова добавила, что РФ и Чехия имеют определённые соглашения, затрагивающие охрану памятных скульптур и могил солдат СССР. Она добавила, что объекты пребывают в другой стране с юридическим обоснованием.

Причиной такого комментария стала ситуация с демонтажем в одном из районов Праги памятника Коневу. Инцидент случился в начале апреля. В управлении СК РФ открыли уголовное дело по факту осквернения символа воинской славы России.

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Политика / Главные новости
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 17:51

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