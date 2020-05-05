Мария Захарова назвала демонтаж памятника Коневу ударом по истории Чехии

«Это было своего рода единое братство», - отметила Захарова.





Представитель российского МИД подчеркнула, что кощунственные действия имеют самое прямое отношение к истории самой Чехии. Таким образом, историки будущего и потомки текущих граждан восточноевропейской страны не смогут принять подобного решения. Захарова добавила, что РФ и Чехия имеют определённые соглашения, затрагивающие охрану памятных скульптур и могил солдат СССР. Она добавила, что объекты пребывают в другой стране с юридическим обоснованием.Причиной такого комментария стала ситуация с демонтажем в одном из районов Праги памятника Коневу. Инцидент случился в начале апреля. В управлении СК РФ открыли уголовное дело по факту осквернения символа воинской славы России.