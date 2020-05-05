Мария Захарова назвала демонтаж памятника Коневу ударом по истории Чехии
Мария Захарова сообщила, что считает демонтаж памятника маршалу СССР Ивану Коневу в Праге ударом по истории Чехии. Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что военачальник и Красная армия работали при участии самих чехов.
Представитель российского МИД подчеркнула, что кощунственные действия имеют самое прямое отношение к истории самой Чехии. Таким образом, историки будущего и потомки текущих граждан восточноевропейской страны не смогут принять подобного решения. Захарова добавила, что РФ и Чехия имеют определённые соглашения, затрагивающие охрану памятных скульптур и могил солдат СССР. Она добавила, что объекты пребывают в другой стране с юридическим обоснованием.
Причиной такого комментария стала ситуация с демонтажем в одном из районов Праги памятника Коневу. Инцидент случился в начале апреля. В управлении СК РФ открыли уголовное дело по факту осквернения символа воинской славы России.
«Это было своего рода единое братство», - отметила Захарова.
Представитель российского МИД подчеркнула, что кощунственные действия имеют самое прямое отношение к истории самой Чехии. Таким образом, историки будущего и потомки текущих граждан восточноевропейской страны не смогут принять подобного решения. Захарова добавила, что РФ и Чехия имеют определённые соглашения, затрагивающие охрану памятных скульптур и могил солдат СССР. Она добавила, что объекты пребывают в другой стране с юридическим обоснованием.
Причиной такого комментария стала ситуация с демонтажем в одном из районов Праги памятника Коневу. Инцидент случился в начале апреля. В управлении СК РФ открыли уголовное дело по факту осквернения символа воинской славы России.
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 17:51