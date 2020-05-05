Оператор сериала «Форс-мажоры» рассказал о несносном характере Меган Маркл





Еще до того, как знаменитость вышла замуж за принца Гарри, на съёмочной площадке она зарекомендовала себя не очень хорошо. Как сказал оператор «Форс-мажоров» в интервью The Daily Mail, артистка обладала несносным характером и рядом с другими вела себя возвышенно и грубо. Как оказалось, больше всего от резких слов герцогини Сассекской страдала рабочая группа. Коллега звезды кино, который предпочел остаться анонимом, рассказал, как в первый день начала съёмок сериала она явилась в бейсболке. Затем актриса вошла в кадр и стала более приветливой, но после завершения процесса все снова изменилось. По этой причине члена королевской семьи часто называли «принцессой».Одним из требований супруги принца был запрет снимать ее оголенные ноги, так как она комплексовала из-за больших шишек на ступнях. Однако артистка избавилась от них в 2018 году с помощью операции, что состоялась перед поездкой в Новую Зеландию.