В Совфеде прокомментировали ограничения на продажу алкоголя в жилых домах





Представитель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский сообщил, что запрет на реализацию спиртных напитков распространяется лишь на небольшие объекты общепита, расположенные в жилых строениях. «Этот запрет - часть стратегии общей борьбы за здоровый образ жизни», - объяснил политик. Он также назвал подобные торговые точки «разрешенным злом», с которым необходимо бороться «цивилизованными методами».Создатели законопроекта аргументируют подобные ограничения тем, что эти заведения не оказывали услуг по общественному питанию в привычном смысле. «Мест, где можно цивилизованно выпить и поужинать с друзьями, у нас и так достаточно», - добавил Рязанский. При этом, речь идет о помещениях площадью менее 20 кв. м, которые зачастую нарушают закон о продаже алкоголя несовершеннолетним лицам и не требуют предъявления соответствующих документов.