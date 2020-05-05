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В Совфеде прокомментировали ограничения на продажу алкоголя в жилых домах

Поправки в КоАП России включали в себя запрет на продажу алкоголя в жилых домах. В Совфеде прокомментировали ограничения, объяснив их необходимостью пропаганды здорового образа жизни.

Представитель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский сообщил, что запрет на реализацию спиртных напитков распространяется лишь на небольшие объекты общепита, расположенные в жилых строениях. «Этот запрет - часть стратегии общей борьбы за здоровый образ жизни», - объяснил политик. Он также назвал подобные торговые точки «разрешенным злом», с которым необходимо бороться «цивилизованными методами».

Создатели законопроекта аргументируют подобные ограничения тем, что эти заведения не оказывали услуг по общественному питанию в привычном смысле. «Мест, где можно цивилизованно выпить и поужинать с друзьями, у нас и так достаточно», - добавил Рязанский. При этом, речь идет о помещениях площадью менее 20 кв. м, которые зачастую нарушают закон о продаже алкоголя несовершеннолетним лицам и не требуют предъявления соответствующих документов.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:18

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