Названы пришедшие и ушедшие из России авто по итогам апреля 2020 года





В то же время начата реализация одной полноценной новинки. Для 2-х авто стали доступны новые модификации, для 4-х проведено обновление, а ещё для 7-ми представлены спецверсии. Дополнительно стоит учитывать 2 модели, на которые открыли предзаказ. Haval H6 в настоящее время проходит через этап массовой распродажи для очистки складов дилеров. Доступны ещё 500 единиц авто и все в модификации Elite с АКПП. Оставила российский авторынок модель KIA Cerato Classic. Поставки уже остановлены, а последние экземпляры седана с двигателями на 1,6 либо 2 литра предлагаются с ценником 1,03 млн рублей и выше. KIA Sportage лишилась версии с турбированным дизельным мотором.Модель Audi Q7 прошла через обновление и теперь стоит 4,8-5,5 млн рублей. Компания Changan приступила к реализации кроссовера CS75FL нового поколения и просит за него не менее 1,34 млн рублей. Haval поставляет в РФ модель H5, сборка которой проходит на площадке в Тульской области. Минимальная цена авто заявлена на отметке 1,1 млн рублей. Российские дилеры Jaguar Land Rover заявили о появлении в РФ F-Type, причисляемой к продуктам 2021 модельного года. Начальная цена для них составляет 5,72 млн рублей. Lexus в этой же время готов предложить россиянам обновленный LC с двигателем объёмом 5 литров и мощностью 478 «лошадей».Chery заявила о выпуске специальной версии Tiggo 8. У дилеров России авто появилось в сборках Family и Active с ценниками порядка 1,6 млн рублей. Datsun презентовала mi-DO и on-DO в модификациях с индексом Black. От южнокорейского Hyundai поступила информация о сборке ограниченной 2 тысячами экземпляров серии Solaris PROSAFETY. Двигатель на 123 «лошадки» и 6-диапазонная АКПП входят в ценник 1,2 рублей. Компания Isuzu объявила о выпуске пикапа D-Max с дополнением к названию в виде шифра AT35. Последний указывает на привлечение к разработке экспертов Arctic Trucks.KIA продаёт спецверсии авто, посвященные UEFA. В РФ это модели Rio, Cerato и Sportage. От «ВИС-Авто» поступили новости о выпуске особой сборки LADA 4x4 с базой в виде пикапа ВИС-23461. В «АвтоВАЗ» начали продажи LADA Vesta SW из категории Limited Edition с ценой 730 тысяч рублей. Для XRAY доступна сборка Сross Instinct, укомплектованная системой мультимедиа «Яндекс.Авто». Предзаказ на кроссовер Karoq начали дилеры бренда Skoda, заявив о продаже модели в начальной комплектации за 1,5 млн рублей.