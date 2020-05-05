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Анна Хилькевич посадила старшую дочь Арианну в собачью клетку

Анна Хилькевич показала поклонникам, как посадила свою дочь Арианну в собачью клетку. По словам актрисы, таким способом можно изолировать ребенка.
Анна Хилькевич посадила старшую дочь Арианну в собачью клетку

Сейчас знаменитость все время проводит с детьми из-за режима карантина на причине COVID-19. Однако постоянные заботы о ребятах только радуют Анну Хилькевич, поскольку она находится рядом со своей семьей, а не занята работой. Артистка ответственно отнеслась к самоизоляции, так как отказалась посещать магазины, решив заказывать необходимые продукты и товары с помощью услуги доставки. На днях любимица публики решила разнообразить постоянное пребывание дома и устроила домашнюю дискотеку под песню группы «Хлеб» «Плачу на техно». Как отметила звезда сериала «Универа», после завершения социального дистанцирования она первым делом отправится на дискотеку.

Затем Хилькевич и ее муж Артур Волков посадили свою дочь Арианну в собачью клетку, показав соответствующее видео фолловерам. Ролик актриса сопроводила хэштегом #родителинакарантине. В кадре бизнесвумен с улыбкой на лице продемонстрировала вольер, где находилась девочка. Комментаторы по достоинству оценили развлечения супругов. Некоторым стало интересно, куда помещать ребенка, если нет похожего места. Другие похвалили пару за оптимизм в трудное время.

Не обошлось и без критики хейтеров, которые пригрозили семье органами опеки. Юзеры призвали артистку не шутить так со своими детьми, чтобы потом об этом не пожалеть.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 17:55

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