Юрий Стоянов запустил YouTube-канал “Чисто поржать” со скетчами о самоизоляции





На данный момент новый канал Юрия Стоянова насчитывает несколько десятков опубликованных видео, а подписаны на него около тысячи фолловеров. В цикле “Стоянов в изоляции” юморист показывает веселые сцены из жизни на карантине, а по стилю ролики похожи на скетчи из “Городка”, как заметили зрители. В видео артист также использовал закадровый голос, а именно ввел супругу главного персонажа.Юрий Стоянов отмечал, что не преследует цель заработать на видео, поскольку на YouTube он нашел способ “душевного и профессионального выживания”.