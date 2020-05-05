Юрий Стоянов запустил YouTube-канал “Чисто поржать” со скетчами о самоизоляции
Юрий Стоянов запустил YouTube-канал “Чисто поржать”, на котором публикует скетчи о самоизоляции. Юморист обыграл несколько ситуаций, которые могут приключиться на карантине.
На данный момент новый канал Юрия Стоянова насчитывает несколько десятков опубликованных видео, а подписаны на него около тысячи фолловеров. В цикле “Стоянов в изоляции” юморист показывает веселые сцены из жизни на карантине, а по стилю ролики похожи на скетчи из “Городка”, как заметили зрители. В видео артист также использовал закадровый голос, а именно ввел супругу главного персонажа.
Юрий Стоянов отмечал, что не преследует цель заработать на видео, поскольку на YouTube он нашел способ “душевного и профессионального выживания”.
На данный момент новый канал Юрия Стоянова насчитывает несколько десятков опубликованных видео, а подписаны на него около тысячи фолловеров. В цикле “Стоянов в изоляции” юморист показывает веселые сцены из жизни на карантине, а по стилю ролики похожи на скетчи из “Городка”, как заметили зрители. В видео артист также использовал закадровый голос, а именно ввел супругу главного персонажа.
Юрий Стоянов отмечал, что не преследует цель заработать на видео, поскольку на YouTube он нашел способ “душевного и профессионального выживания”.