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«Подошла к концу эпоха стаек местных алкашей»: Шнуров высказался о запрете продажи алкоголя в жилых домах

Вступление в силу нормы закона, запрещающего продажу алкоголя в жилых домах, прокомментировал известный музыкант Сергей Шнуров. В своём Instagram-аккаунте он опубликовал стихотворение на злобу дня.
«Подошла к концу эпоха стаек местных алкашей»: Шнуров высказался о запрете продажи алкоголя в жилых домах

Начиная с этой даты, продавать алкоголь не разрешается всякого рода «наливайкам» и «рюмочным», которые до этого удобно расположились в жилых домах или палатках на прилегающей к ним территории. Площадь заведения должна составлять не менее 20 квадратных метров. Хотя регионам дано право вводить дополнительные ограничения и даже полный запрет на продажу горячительных напитков.

В своем стихотворном отклике Сергей Шнуров, прощаясь с местными «достопримечательностями», а также их завсегдатаями «дядей Петей» и «тетей Таней», отмечает, что «место стало краше». Он приветствует конец эпохи «стаи местных алкашей», которые нарушали общественный порядок, мешая людям жить в нормальных условиях. Вместе с тем поэт и музыкант напоминает, что закон не решает проблему любителей запрещенных веществ, и они все так же оккупируют детские площадки и лавочки, «под грибком сидят в саду».

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Драгоморецкая Антонина Сегодня, 17:32

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