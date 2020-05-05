«Подошла к концу эпоха стаек местных алкашей»: Шнуров высказался о запрете продажи алкоголя в жилых домах

Начиная с этой даты, продавать алкоголь не разрешается всякого рода «наливайкам» и «рюмочным», которые до этого удобно расположились в жилых домах или палатках на прилегающей к ним территории. Площадь заведения должна составлять не менее 20 квадратных метров. Хотя регионам дано право вводить дополнительные ограничения и даже полный запрет на продажу горячительных напитков.В своем стихотворном отклике Сергей Шнуров, прощаясь с местными «достопримечательностями», а также их завсегдатаями «дядей Петей» и «тетей Таней», отмечает, что «место стало краше». Он приветствует конец эпохи «стаи местных алкашей», которые нарушали общественный порядок, мешая людям жить в нормальных условиях. Вместе с тем поэт и музыкант напоминает, что закон не решает проблему любителей запрещенных веществ, и они все так же оккупируют детские площадки и лавочки, «под грибком сидят в саду».