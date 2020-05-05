Лариса Копенкина пообещала выпороть ремнем Прохора Шаляпина





Широко известно, что Прохор Шаляпин остался в хороших отношениях с Ларисой Копенкиной, несмотря на разрыв. Недавно певец упомянул экс-возлюбленную в своем откровенном интервью, которую был бы не против «связать и выпороть». Бизнесвумен засомневалась, что музыканту это удастся, и пообещала поступить аналогичным образом, «привязав его к столбу». «Уже давно бы это сделала, если бы знала о его фантазиях», - добавила предпринимательница.В более серьезном тоне Копенкина высказалась о личной жизни бывшего супруга, которому желает найти хорошую женщину. Она с позитивом восприняла новости о том, что Шаляпин начал строить отношения с 40-летней жительницей Канады. Копенкина не только не имеет ничего против новой пассии исполнителя, но и мечтает поскорее познакомиться с Татьяной. Единственной преградой остаются закрытые границы ввиду пандемии COVID-19.