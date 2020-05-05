Лариса Копенкина пообещала выпороть ремнем Прохора Шаляпина
На днях Прохор Шаляпин удивил общественность откровениями по поводу своих сексуальных фантазий. Лариса Копенкина пообещала выпороть ремнем бывшего супруга.
Широко известно, что Прохор Шаляпин остался в хороших отношениях с Ларисой Копенкиной, несмотря на разрыв. Недавно певец упомянул экс-возлюбленную в своем откровенном интервью, которую был бы не против «связать и выпороть». Бизнесвумен засомневалась, что музыканту это удастся, и пообещала поступить аналогичным образом, «привязав его к столбу». «Уже давно бы это сделала, если бы знала о его фантазиях», - добавила предпринимательница.
В более серьезном тоне Копенкина высказалась о личной жизни бывшего супруга, которому желает найти хорошую женщину. Она с позитивом восприняла новости о том, что Шаляпин начал строить отношения с 40-летней жительницей Канады. Копенкина не только не имеет ничего против новой пассии исполнителя, но и мечтает поскорее познакомиться с Татьяной. Единственной преградой остаются закрытые границы ввиду пандемии COVID-19.
Широко известно, что Прохор Шаляпин остался в хороших отношениях с Ларисой Копенкиной, несмотря на разрыв. Недавно певец упомянул экс-возлюбленную в своем откровенном интервью, которую был бы не против «связать и выпороть». Бизнесвумен засомневалась, что музыканту это удастся, и пообещала поступить аналогичным образом, «привязав его к столбу». «Уже давно бы это сделала, если бы знала о его фантазиях», - добавила предпринимательница.
В более серьезном тоне Копенкина высказалась о личной жизни бывшего супруга, которому желает найти хорошую женщину. Она с позитивом восприняла новости о том, что Шаляпин начал строить отношения с 40-летней жительницей Канады. Копенкина не только не имеет ничего против новой пассии исполнителя, но и мечтает поскорее познакомиться с Татьяной. Единственной преградой остаются закрытые границы ввиду пандемии COVID-19.