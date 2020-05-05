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Названы пять симптомов того, что человек уже переболел коронавирусом

Многие эпидемиологи склоняются к тому, что большинство людей успело переболеть коронавирусом. Врачи назвали пять симптомов того, что человек незаметно для себя заразился и выздоровел.

Пандемия COVID-19 началась в России совместно с сезонным распространением типичных ОРВИ. Поэтому значительная часть россиян могла переболеть коронавирусом под маской гриппа почти без симптомов. Основными признаками болезни являются повышенная температура тела, кашель, трудности с дыханием, головные боли, диарея и тошнота. Все же, SARS-CoV-2 крайне редко провоцирует насморк. Более необычным сигналом можно назвать потерю обоняния или неприятные ощущения в ЖКТ.

Последние зачастую возникают в результате развития пневмонии в нижних долях лёгких. Кроме того, у половины пациентов отмечалась учащённая дефекация, которая приводила к резкому обезвоживанию. Больные также жаловались на фолликулярный конъюнктивит, которые характеризуется жжением или зудом в области глаз, полопавшимися сосудами, скоплением небольшого количества гноя на ресницах. Все же, врачи рекомендуют обратить внимание на хроническую усталость.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:25

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