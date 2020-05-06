Отмечается Юрьев день: Традиции праздника, что нельзя делать в день почтения памяти Георгия Победоносца





С Юрьева дня люди приступали к основным полевым работам, а верующие христиане с древности освящали засеянные нивы святой водой. Достаточно внимания также уделялось домашнему скоту, которого чистили, мыли, а также кормили особенно вкусно и сытно. В прошлом в этот день чествовали пастухов, им принято вручать презенты и угощать яичницей. Согласно приметам, в указанную дату нежелательно заниматься всем, что связано с шерстью, в том числе прясть и вязать, иначе волки могут утащить много овец.Когда Юрьев день оказался относительно теплым, то и лета следует ждать раннего, но если на улице морозно, то должно уродится просо и овес. В прошлом люди смотрели в этот праздник на листья березы: если они крупные, это подразумевает, что урожай окажется обильным.