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Евгений Морозов показал, как проходило застолье по случаю окончания съемок сериала “Зулейха открывает глаза”

Евгений Морозов опубликовал в Instagram фото с застолья, которое было организовано в честь окончания съемок сериала “Зулейха открывает глаза”. Актер позирует вместе с Егором Анашкиным и Чулпан Хаматовой.

Как отметил Евгений Морозов, фотография была сделана около года назад. На снимке запечатлено, как съемочная группа отпраздновала окончание работы над проектом. Актер позирует между режиссером Егором Анашкиным и Чулпан Хаматовой. Поклонники отметили, что коллеги выглядят спокойными в кадре, не выражая грусти по поводу прощания с сериалом или радости из-за окончания работы над ним.

Один из фолловеров поинтересовался, могла ли съемочная группа рассчитывать на тот резонанс, который дал сериал. Морозов ответил: “Нет, не могли и не представляли”. Как известно, проект стал лидером телевизионного проката своего сезона.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:12

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