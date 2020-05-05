Евгений Морозов показал, как проходило застолье по случаю окончания съемок сериала “Зулейха открывает глаза”
Евгений Морозов опубликовал в Instagram фото с застолья, которое было организовано в честь окончания съемок сериала “Зулейха открывает глаза”. Актер позирует вместе с Егором Анашкиным и Чулпан Хаматовой.
Как отметил Евгений Морозов, фотография была сделана около года назад. На снимке запечатлено, как съемочная группа отпраздновала окончание работы над проектом. Актер позирует между режиссером Егором Анашкиным и Чулпан Хаматовой. Поклонники отметили, что коллеги выглядят спокойными в кадре, не выражая грусти по поводу прощания с сериалом или радости из-за окончания работы над ним.
Один из фолловеров поинтересовался, могла ли съемочная группа рассчитывать на тот резонанс, который дал сериал. Морозов ответил: “Нет, не могли и не представляли”. Как известно, проект стал лидером телевизионного проката своего сезона.
Как отметил Евгений Морозов, фотография была сделана около года назад. На снимке запечатлено, как съемочная группа отпраздновала окончание работы над проектом. Актер позирует между режиссером Егором Анашкиным и Чулпан Хаматовой. Поклонники отметили, что коллеги выглядят спокойными в кадре, не выражая грусти по поводу прощания с сериалом или радости из-за окончания работы над ним.
Один из фолловеров поинтересовался, могла ли съемочная группа рассчитывать на тот резонанс, который дал сериал. Морозов ответил: “Нет, не могли и не представляли”. Как известно, проект стал лидером телевизионного проката своего сезона.