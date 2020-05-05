Ученый Виктор Малеев назвал способ определения коронавируса без признаков
Назван способ, благодаря которому возможно определение коронавируса без признаков. Об этом журналистам рассказал ученый Виктор Малеев.
По словам эпидемиолога, больницы являются местами, где вероятность заразиться COVID-19 значительно возрастает. Также ученый советует насторожиться тем, кто живет рядом с подхватившими болезнь людьми. Следует учитывать названные факторы без присутствия характерных признаков недуга. При наличии легких симптомов коронавируса, к которым относятся потеря обоняния и вкуса, повышение температуры тела, Виктор Малеев рекомендует незамедлительно обратиться к доктору. Несвоевременное обращение в медицинское учреждение способно стать причиной тяжелого протекания инфекции.
Эксперт добавил, что долго контактировавшие с носителями вируса люди более склонны подхватить его. Кроме этого, в категорию повышенного риска попадают личности с хроническими болезнями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания, а также страдающие от патологий иммунной системы и ожирения.
По словам эпидемиолога, больницы являются местами, где вероятность заразиться COVID-19 значительно возрастает. Также ученый советует насторожиться тем, кто живет рядом с подхватившими болезнь людьми. Следует учитывать названные факторы без присутствия характерных признаков недуга. При наличии легких симптомов коронавируса, к которым относятся потеря обоняния и вкуса, повышение температуры тела, Виктор Малеев рекомендует незамедлительно обратиться к доктору. Несвоевременное обращение в медицинское учреждение способно стать причиной тяжелого протекания инфекции.
Эксперт добавил, что долго контактировавшие с носителями вируса люди более склонны подхватить его. Кроме этого, в категорию повышенного риска попадают личности с хроническими болезнями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания, а также страдающие от патологий иммунной системы и ожирения.
Наука
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 18:30