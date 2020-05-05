Ученый Виктор Малеев назвал способ определения коронавируса без признаков





По словам эпидемиолога, больницы являются местами, где вероятность заразиться COVID-19 значительно возрастает. Также ученый советует насторожиться тем, кто живет рядом с подхватившими болезнь людьми. Следует учитывать названные факторы без присутствия характерных признаков недуга. При наличии легких симптомов коронавируса, к которым относятся потеря обоняния и вкуса, повышение температуры тела, Виктор Малеев рекомендует незамедлительно обратиться к доктору. Несвоевременное обращение в медицинское учреждение способно стать причиной тяжелого протекания инфекции.Эксперт добавил, что долго контактировавшие с носителями вируса люди более склонны подхватить его. Кроме этого, в категорию повышенного риска попадают личности с хроническими болезнями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания, а также страдающие от патологий иммунной системы и ожирения.