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Презентована новая модификация Toyota Corolla Altis GR Sport

Презентована новая модификация Toyota Corolla версии Altis в комплектации GR Sport. После дебютного показа модели японская компания приняла решение представить специальную версию для поклонников бренда в Тайване.

Toyota активно работает над продвижением дочерней марки Gazoo Racing, которую часто обозначает короткой аббревиатурой GR. Прошлой осенью в Таиланде прошла первая презентация модели Corolla Altis с индексом GR Sport. В то время авто смогло привлечь внимание благодаря изменениями декоративного типа. Теперь седан прошел презентацию на рынке Тайваня с гораздо большим числом изменений.

При сравнении с дебютной сборкой новинка Corolla Altis GR Sport отличается улучшенным обвесом на фронтальной части, оснащенным широким воздухозаборником. Можно заметить изменения в колёсных дисках диагональю 17 дюймов и корпусах зеркал заднего обзора, выкрашенных в черный цвет. Задний и боковые обвесы изготовлены из пластика. Оформление интерьера у Toyota Corolla новой версии получило кресла переднего ряда с более заметной поддержкой на боковых частях и применением кожаной обивки в 2-х цветах. Для понижения вероятности появления крена во время прохождения поворотов наряду с усилением контроля водителя над поведением авто при движении инженеры использовали улучшенные амортизаторы и стабилизаторы более высокой толщины.

Под капотом авто расположен двигатель объемом 1,8 л производительностью 140 «лошадок». Он работает в паре с вариаторной трансмиссией. Вдобавок, поклонникам марки обещали версии с гибридной силовой установкой, генерирующий до 122 «лошадей». Для покупателей на территории Тайваня Corolla Altis в модификации GR Sport установлен ценник в $27,7 тысячи, что эквивалентно примерно 2 млн рублей.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 22:00

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