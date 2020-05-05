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Вирусолог Лотар Вилер: Вторая и третья волна пандемии COVID-19 наступят «почти наверняка»

Немецкие ученые убеждены, что человечеству следует подготовиться к еще нескольким вспышкам SARS-CoV-2. По словам вирусолога Лотара Вилера, вторая и третья волна пандемии COVID-19 наступят «почти наверняка».

Текущая ситуация с коронавирусной инфекцией свидетельствует о том, что жители многих стран могут столкнуться с новыми волнами распространения болезни, говорят представители берлинского Института вирусологии имени Роберта Коха. Глава учреждения Лотар Вилер подчеркнул, что система здравоохранения Германии готова к подобным вспышкам. Большинство немецких медиков выработало методы обращения с пациентами, а также получило необходимые терапевтические средства.

Вилер сообщил, что власти ФРГ намереваются увеличить объемы тестирования на SARS-CoV-2. На текущий момент в стране проведено порядка 2 млн заборов биоматериала, а в будущем больше местных 130 лабораторий смогут делать свыше 140 тысяч исследований в сутки. Как сообщают представители Роспотребнадзора, вторая волна пандемии может прийти осенью после спада при наступлении жаркой и солнечной погоды. COVID-19 проявится из-за прохладных и дождливых условий, когда возобновится учеба, а работающие граждане вернутся из отпусков.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:00

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