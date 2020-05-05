Компания Sony открыла предзаказ на смартфон Xperia 10 II





Смартфон поставляется в корпусе белого либо черного цветов. Рекомендованная для розничной продажи цена на текущий момент составляет 369 евро. Sony Xperia 10 II оснастили дисплеем диагональю 6 дюймов. Экран изготовлен по технологии OLED и получил матрицу, разрешающая способность которой соответствует стандарту видео Full HD+ при соотношении сторон 21:9.Основным расчетным модулем выбран процессор Snapdragon 665. В паре с ним используется оперативная память объёмом 4 ГБ. Накопитель даёт возможность разместить до 128 ГБ цифровой информации, включая место для программной оболочки. Основная камера представлена тройным модулем, в котором главная матрица получила разрешение на 12 Mpx, а два вспомогательных – по 8 Mpx. Селфишот получил датчик на 8 Mpx. Автономность устройства обеспечена аккумуляторной батареей на 3,06 тысячи мАч.