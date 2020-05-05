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Компания Sony открыла предзаказ на смартфон Xperia 10 II

Компания Sony открыла предзаказ на свой новый смартфон Xperia 10 II. Предложение пока доступно исключительно для жителей стран Европы.
Компания Sony открыла предзаказ на смартфон Xperia 10 II

Смартфон поставляется в корпусе белого либо черного цветов. Рекомендованная для розничной продажи цена на текущий момент составляет 369 евро. Sony Xperia 10 II оснастили дисплеем диагональю 6 дюймов. Экран изготовлен по технологии OLED и получил матрицу, разрешающая способность которой соответствует стандарту видео Full HD+ при соотношении сторон 21:9.

Основным расчетным модулем выбран процессор Snapdragon 665. В паре с ним используется оперативная память объёмом 4 ГБ. Накопитель даёт возможность разместить до 128 ГБ цифровой информации, включая место для программной оболочки. Основная камера представлена тройным модулем, в котором главная матрица получила разрешение на 12 Mpx, а два вспомогательных – по 8 Mpx. Селфишот получил датчик на 8 Mpx. Автономность устройства обеспечена аккумуляторной батареей на 3,06 тысячи мАч.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 16:43

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