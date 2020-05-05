В Сети раскрыли характеристики и рендеры бюджетного Huawei Y6P





В скором времени сегмент недорогих смартфонов пополнится Huawei Y6P, тизерные изображения которого Судханшу Амбхоре выставил на своей странице в Twitter. Индийский инсайдер часто сливает достоверную информацию о новинках в мире гаджетов. Известно, что предстоящий продукт от компании Huawei оснастят OLED-экраном с разрешением 1600 х 720 пикселей, 3 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти, которую можно расширить до 512 Гб с помощью карт MicroSD.За работу устройства отвечает однокристальный процессор MediaTek P22 и операционная система Android 10, которая не поддерживает приложения и сервисы Google. Источники утверждают, что комплектация включает в себя батарею емкостью 5000 мА•ч, поддержку быстрой зарядки, а также тройной модуль на 13, 5 и 2 Мп. Что касается фронтальной камеры, то покупателям стоит ожидать 8-мегапиксельный датчик. Стоимость и точную дату официальной презентации раскроют немного позднее.