Ветеринар Павел Рахманин предупредил о болезнях питомцев с риском передачи хозяевам
Ветеринар Павел Рахманин рассказал о болезнях питомцев, которые могут быть переданы их хозяевам. Риск для некоторых недугов вызван длительным одомашниванием животных.
Многие опасаются передачи через бродячих или выгуливаемых животных коронавируса. Насколько велики шансы подобного распространения инфекции, врачи пока не могут сказать. При этом имеются различные заболевания, для которых перенос на человека от животного является подтвержденным фактом.
Специалист во время общения с журналистами портала «Слово и Дело» сообщил о частом поражении животных инфекционными болезнями. Общими проблемами являются паразиты, подобные бешенству вирусы, а также бактериальные инфекции. Часть питомцев могут быть заражены гриппом из-за контакта с людьми. Зачастую животные страдают от недугов вследствие тесного контакта. К последнему можно отнести сон питомца рядом с хозяином. При выявлении у человека некой инфекции, которая может быть угрозой для его питомца, желательно дистанцироваться от животного до момента выздоровления. Это позволит существенно снизить риск заражения.
Многие опасаются передачи через бродячих или выгуливаемых животных коронавируса. Насколько велики шансы подобного распространения инфекции, врачи пока не могут сказать. При этом имеются различные заболевания, для которых перенос на человека от животного является подтвержденным фактом.
Специалист во время общения с журналистами портала «Слово и Дело» сообщил о частом поражении животных инфекционными болезнями. Общими проблемами являются паразиты, подобные бешенству вирусы, а также бактериальные инфекции. Часть питомцев могут быть заражены гриппом из-за контакта с людьми. Зачастую животные страдают от недугов вследствие тесного контакта. К последнему можно отнести сон питомца рядом с хозяином. При выявлении у человека некой инфекции, которая может быть угрозой для его питомца, желательно дистанцироваться от животного до момента выздоровления. Это позволит существенно снизить риск заражения.
Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 18:00