Во Франции медики нашли заболевшего коронавирусом пациента в декабре





В исследовании International Journal of Microbial Agents были рассмотрены ретроспективные анализы 14 больных, которые проходили лечение от атипичной пневмонии с начала декабря до середины января. Среди них медики выявили сведения о 42-летнем жителе Алжира, он был торговцем и много лет жил во Франции, не имея недавней истории поездок. Пациент попал в клинику с признаками коронавируса, как утверждали специалисты. После проверки образца мужчины сотрудники больницы установили, что он болен COVID-19. Как отметили медики, обнаруженные данные о первом инфицированном коронавирусом человеке меняют представление о пандемии, о чем рассказал доктор Ив Коэн.Исследователь добавил, что дальнейшей передачи недуга от декабрьского пациента не произошло, а позже он поправился. Специалист по интенсивной терапии вместе с коллегами предположил, что существует множество других неопознанных случаев заражения вирусом до официального выявления болезни в Европе.