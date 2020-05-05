"Стыдно и обидно": Татьяна Навка поддержала Яну Рудковскую и Евгения Плющенко после скандала

Татьяна Навка считает, что издание, которое предположило наличие психического расстройства у сына Евгения Плющенко и Яны Рудковской, мечтает о "гнилой" славе. Спортсменка уличила таких журналистов в отсутствии совести, чести и достоинства, поскольку они опубликовали “грязную” и “ложную” статью. Супруга Дмитрия Пескова обвинила издание в фальсификации фактов, искажении правды и жажде сенсации, отметив, что в СМИ забыли о морали и высоком искусстве слова. Навка считает, что в современности крайне мало порядочных и хороших журналистов. Фигуристка знает это из-за собственного опыта, поскольку слишком часто начала сталкиваться с “писаками”, как только стала публичным человеком.Татьяна Навка охарактеризовала Александра Плющенко как целеустремленного, развитого, озорного и спортивного ребенка, который упорно идет к своей мечте. Она напомнила, что сын Рудковской и Плющенко переживает период становления личности, а также учится и познает мир, пристыдив журналистов, которые омрачают его детство.