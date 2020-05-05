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Арнольд Шварценеггер поздравил младшего сына с окончанием вуза

38-й губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер похвастался успехам своего младшего сына. Голливудский актер поздравил 22-летнего Кристофера с окончанием вуза.

Кристофер Шварценеггер закончил престижный исследовательский университет Мичигана, что вызвало гордость у его звездного отца. 72-летний культурист опубликовал трогательное обращение в соцсети Instagram. «Я не могу дождаться, чтобы увидеть, как ты поднимешься вверх и добьешься успеха», - дописал семикратный обладатель титула «Мистер Олимпия». Многие поклонники решили присоединиться к поздравлениям, пожелав молодому человеку не разочаровать своего родителя.

Известно, что Кристофер родился от брака Арнольда Шварценеггера с Марией Шрайвер, которые сыграли свадьбу в 1986 году. Возлюбленная звезды фильмов о «Терминаторе» является известной журналисткой и приходится племянницей президенту Джону Ф. Кеннеди. Она также стала матерью еще троих детей от голливудского актера - Кэтрин, Кристины и Патрика. В 2011 году супруги развелись, поскольку Шварценеггер признался возлюбленной о существовании внебрачного сына Джозефа, которого родила одна из его домработниц 10 лет тому назад.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:49

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