Ученые рассказали о пользе утреннего секса
Дневные заботы часто не располагают к интимной близости в вечернее время. Ученые рассказали, что утренний секс гораздо полезнее во всех отношениях.
Отдохнувший организм позволяет продлить половой акт дольше, поэтому его качество будет значительно выше. Выделяемый при этом дофамин, называемый часто гормоном радости, способствует активации головного мозга и повышению работоспособности. Достижение оргазма благотворно сказывается на общем самочувствии человека, снимая спазм сосудов. Помимо этого, выделяемые гормоны улучшают внешность, отражаясь на здоровье кожи, волос и ногтей.
Особенно велика роль психологического эффекта интима. Утренняя близость повышает самооценку и настроение на целый день, делая его намного радостнее и продуктивнее за счет нормализации работы нервной системы. Ученые настоятельно рекомендуют перенести интимные отношения на утренние часы, что повысит качество жизни.
Отдохнувший организм позволяет продлить половой акт дольше, поэтому его качество будет значительно выше. Выделяемый при этом дофамин, называемый часто гормоном радости, способствует активации головного мозга и повышению работоспособности. Достижение оргазма благотворно сказывается на общем самочувствии человека, снимая спазм сосудов. Помимо этого, выделяемые гормоны улучшают внешность, отражаясь на здоровье кожи, волос и ногтей.
Особенно велика роль психологического эффекта интима. Утренняя близость повышает самооценку и настроение на целый день, делая его намного радостнее и продуктивнее за счет нормализации работы нервной системы. Ученые настоятельно рекомендуют перенести интимные отношения на утренние часы, что повысит качество жизни.
Наука
Добавил: Драгоморецкая Антонина Сегодня, 05:00