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Ученые рассказали о пользе утреннего секса

Дневные заботы часто не располагают к интимной близости в вечернее время. Ученые рассказали, что утренний секс гораздо полезнее во всех отношениях.
Ученые рассказали о пользе утреннего секса

Отдохнувший организм позволяет продлить половой акт дольше, поэтому его качество будет значительно выше. Выделяемый при этом дофамин, называемый часто гормоном радости, способствует активации головного мозга и повышению работоспособности. Достижение оргазма благотворно сказывается на общем самочувствии человека, снимая спазм сосудов. Помимо этого, выделяемые гормоны улучшают внешность, отражаясь на здоровье кожи, волос и ногтей.

Особенно велика роль психологического эффекта интима. Утренняя близость повышает самооценку и настроение на целый день, делая его намного радостнее и продуктивнее за счет нормализации работы нервной системы. Ученые настоятельно рекомендуют перенести интимные отношения на утренние часы, что повысит качество жизни.

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Наука
Добавил: Драгоморецкая Антонина Сегодня, 05:00

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