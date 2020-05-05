Минздрав разъяснил правила осмотра пациентов с симптомами коронавируса





Представители Минздрава отметили, что врач обязан отреагировать на вызов от пациента с симптомами коронавируса. В случае его отказа от проведения осмотра в ведомстве призывают обратиться с жалобой на федеральную горячую линию или к руководству поликлиники. Госпитализация необходима больным в тяжелом состоянии, когда требуется интенсивная терапия. В противном случае разрешается лечиться на дому. Однако некоторым гражданам предлагается изоляция в больнице, если дома есть дети или люди из группы риска.В случае, если человек с диагностированным коронавирусом остается дома, то он обязуется следить за своим состоянием и придерживаться режима самоизоляции. Если самочувствие ухудшилось, необходимо повторно обратиться к врачу или вызвать скорую помощь.