Виктория Талышинская пожаловалась на случаи унижения в группе «Непара»

«Постоянно подвергалась унижениям. Почти в каждом интервью так называемый “партнер” пробовал тем или иным образом задеть меня, регулярно перебивал. Всё якобы делала не правильно: пела, выглядела, говорила. Самая последняя “вина” заключалась в том, что не смогла быстро вернуться в форму после рождения ребёнка», - рассказала певица в интервью для портала «СтарХит».

Виктория Талышинская отметила, что в группе её часто унижали и наносили оскорбления. Вместе с ней участником популярного дуэта был Александр Шоуа. Этот состав сохранился неизменным в течение 17 лет. Талышинская отметила неуважительное отношение партнёра по сцене. По её словам, солист пытался привлечь внимание к собственной персоне. При этом артистка была не единственной жертвой нелицеприятного отношения. Талышинская отметила, что другие представители команды также были вынуждены терпеть неприятное обращение.Продолжать деятельность в подобных условиях артистка посчитала невыносимым. В итоге она приняла решение разорвать отношения с группой «Непара» и развивать сольную карьеру с нуля. По её уверениям, никаких сожалений по данному поводу она не испытывает. Талышинская отметила появление чувства облегчения после ухода из коллектива.