Крейсер УРО «Маршал Устинов» вышел в Баренцево море





По словам представителей СФ ВМФ России, морской поход ракетного крейсера «Маршал Устинов» продлится несколько суток, после чего судно вернется к месту постоянного базирования в Североморске. Известно, что военный корабль будет проводить артиллерийские стрельбы по условным целям в воздухе и на воде. Боевые расчеты ведутся в рамках корабельных учений по противовоздушной обороне и сражению с кораблями потенциального врага.Руководство Северного флота информирует, что отработка маневров обычно проходит на морских полигонах боевой подготовки. Акватория, где пройдут учения, будет закрыта для судоходства и полётов авиации. Эксперты теоретизируют, что подобные операции являются предупреждающим ходом со стороны РФ. Днями ранее у морских границ России в Арктике военнослужащие ВМФ США и Великобритании провели полномасштабные учения.