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Крейсер УРО «Маршал Устинов» вышел в Баренцево море

В пресс-службе Северного флота сообщают, что крейсер УРО «Маршал Устинов» вышел из Североморска в Баренцево море. Экипаж военного корабль намеревается отработать плановые задачи по боевой подготовке.

По словам представителей СФ ВМФ России, морской поход ракетного крейсера «Маршал Устинов» продлится несколько суток, после чего судно вернется к месту постоянного базирования в Североморске. Известно, что военный корабль будет проводить артиллерийские стрельбы по условным целям в воздухе и на воде. Боевые расчеты ведутся в рамках корабельных учений по противовоздушной обороне и сражению с кораблями потенциального врага.

Руководство Северного флота информирует, что отработка маневров обычно проходит на морских полигонах боевой подготовки. Акватория, где пройдут учения, будет закрыта для судоходства и полётов авиации. Эксперты теоретизируют, что подобные операции являются предупреждающим ходом со стороны РФ. Днями ранее у морских границ России в Арктике военнослужащие ВМФ США и Великобритании провели полномасштабные учения.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:05

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