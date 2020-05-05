«Это может никогда не повториться»: Валерия застала Иосифа Пригожина за зарядкой

Раньше музыкальный продюсер не вел спортивный способ жизни, но, судя по всему, так на него повлияла самоизоляция. В этот период каждый в семье Валерии и Пригожина занят своим делом. Пока супруг артистки работает над новыми проектами, сама она ежедневно делает зарядку. Недавно знаменитость продемонстрировала фолловерам, чем занимается в ходе тренировки, а избранник едва не сорвал этот процесс. Однако на днях звезда эстрады удивилась тому, что ее избранник начал качать пресс, поэтому поспешила запечатлеть упражнение на камеру. За кадром исполнительница отметила, что данный момент может больше не повториться.Валерия сняла мужа со всех ракурсов, и реакция подписчиков не заставила себя ждать. Они выразили свое уважение семейству и похвалили за то, что супруги для многих являются примером для подражания. Некоторые фолловеры шутя призвали Пригожина успевать за женой.Этой весной пара отпраздновала годовщину знакомства, которое состоялось 17 лет назад. Как сказала певица, время пролетело быстро, однако не изменило их с бизнесменом чувств.