Названы модели автомобилей, премьера которых состоится в 2020 году в России





Падение рубля, режим самоизоляции и финансовый кризис не станут помехой для выхода на рынок нескольких новых моделей. Известно, что немецкий концерн намеревается в скором времени представить следующее поколение седана Jetta. Обновление также получат бюджетные серии Polo и Arteon, выпуск которых запланирован на июль и август соответственно. Чешский бренд Skoda тоже готовит к презентации три модели: Karoq, Rapid и Octavia, чья премьера состоится в конце текущего года.Что касается Renault, то его предложение будет немного скромнее и ограничится модернизированным кроссовером Kaptur. Аналогичная ситуация наблюдается и с тандемом Hyundai-Kia, которые порадуют клиентов "паркетными" внедорожниками XCeed и Creta уже этой весной. Кроме прочего, в списке будущих автомобилей на российском рынке значатся Toyota Highlander, Mitsubishi ASX, Subaru XV с универсалом Legacy и SUV Forester. Менее приметными можно назвать Geely Coolray и FY-11, Chery Exceed TX, Audi Q7, Macan GTS и Land Rover Defender.