В Воронеже отключат воду на нескольких улицах





Прекращение поставки воды запланировано на период 9:00-17:30 для части домостроений и объектов. По данным «РВК-Воронеж» Левобережные районы города столкнутся с отключением подачи ресурса по причине проведения плановых работ. Он включают врезку в линию трубопровода, подающего воду на стадион «Буран». Без воды останутся домостроения на указанных ниже участках.Помимо этого, ограничение затронет зоопарк Попова, горбольницу №16, роддом №2, а также дом ребёнка по Ленинградской улице. Персонал указанных социальных объектов уже получил информацию о плановом отключении.