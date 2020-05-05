В Воронеже отключат воду на нескольких улицах
В Воронеже 6 мая проведут отключение поставки воды для домов нескольких улиц. Ограничение затронет Левобережный район города.
Прекращение поставки воды запланировано на период 9:00-17:30 для части домостроений и объектов. По данным «РВК-Воронеж» Левобережные районы города столкнутся с отключением подачи ресурса по причине проведения плановых работ. Он включают врезку в линию трубопровода, подающего воду на стадион «Буран». Без воды останутся домостроения на указанных ниже участках.
Помимо этого, ограничение затронет зоопарк Попова, горбольницу №16, роддом №2, а также дом ребёнка по Ленинградской улице. Персонал указанных социальных объектов уже получил информацию о плановом отключении.
Прекращение поставки воды запланировано на период 9:00-17:30 для части домостроений и объектов. По данным «РВК-Воронеж» Левобережные районы города столкнутся с отключением подачи ресурса по причине проведения плановых работ. Он включают врезку в линию трубопровода, подающего воду на стадион «Буран». Без воды останутся домостроения на указанных ниже участках.
Помимо этого, ограничение затронет зоопарк Попова, горбольницу №16, роддом №2, а также дом ребёнка по Ленинградской улице. Персонал указанных социальных объектов уже получил информацию о плановом отключении.
Общество
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 15:26