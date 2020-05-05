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В Санкт-Петербурге нетрезвый мужчина прострелил брату голову

В Санкт-Петербурге на улице Верейского мужчина прострелил голову своему брату. Полиция задержала гражданина, находившегося в состоянии алкогольного опьянения.
В Санкт-Петербурге нетрезвый мужчина прострелил брату голову

Согласно информации пресс-службы ГУ МВД, россиянин подстрелил родственника из травматического пистолета. Соответствующие сведения сообщили сотрудникам правоохранительных органов соседи во время телефонного звонка в 2-3 часа ночи. Как выяснил прибывший на место происшествия наряд, прилично пьяный мужчина 54-летнего возраста поссорился с 58-летним братом, после чего взял оружие, вошел в его комнату и выстрелил в голову. Пострадавший житель Санкт-Петербурга госпитализирован, он находится в тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой.

Известно, что старший безработный брат потерпевшего вместе с ним распивал спиртные напитки. Сейчас выясняются обстоятельства и причины конфликта. Подозреваемый задержан стражами порядка.

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Происшествия
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 15:08

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