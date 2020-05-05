Бывший муж экс-солистки группы “Блестящие” Анны Дубовицкой отказывается платить алименты
Бывший муж экс-солистки группы “Блестящие” Анны Дубовицкой не платит алименты после развода. На своей странице в Facebook артистка рассказала, что Сергей Анохин “сбежал” из Москвы на время карантина из-за пандемии коронавируса.
В браке с Сергеем Анохиным певица родила дочь, которой сейчас восемь лет. В социальный сетях Анна Дубовицкая пожаловалась, что бывший муж не выплачивает алименты, а также не находится в Москве, откуда уехал в связи с пандемией. Бывшая солистка “Блестящих” подчеркнула, что отец ее ребенка оставил его “без средств к существованию”.
Пост в Facebook артистка дополнила геометкой РФС, членом которого является Анохин.
В браке с Сергеем Анохиным певица родила дочь, которой сейчас восемь лет. В социальный сетях Анна Дубовицкая пожаловалась, что бывший муж не выплачивает алименты, а также не находится в Москве, откуда уехал в связи с пандемией. Бывшая солистка “Блестящих” подчеркнула, что отец ее ребенка оставил его “без средств к существованию”.
Пост в Facebook артистка дополнила геометкой РФС, членом которого является Анохин.