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Бывший муж экс-солистки группы “Блестящие” Анны Дубовицкой отказывается платить алименты

Бывший муж экс-солистки группы “Блестящие” Анны Дубовицкой не платит алименты после развода. На своей странице в Facebook артистка рассказала, что Сергей Анохин “сбежал” из Москвы на время карантина из-за пандемии коронавируса.
Бывший муж экс-солистки группы “Блестящие” Анны Дубовицкой отказывается платить алименты

В браке с Сергеем Анохиным певица родила дочь, которой сейчас восемь лет. В социальный сетях Анна Дубовицкая пожаловалась, что бывший муж не выплачивает алименты, а также не находится в Москве, откуда уехал в связи с пандемией. Бывшая солистка “Блестящих” подчеркнула, что отец ее ребенка оставил его “без средств к существованию”.

Пост в Facebook артистка дополнила геометкой РФС, членом которого является Анохин.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:18

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