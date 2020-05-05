Сергей Кравцов: «Надеемся, что с 1 сентября школа откроет свои двери»
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов выразил надежду, что с 1 сентября школы вернутся к привычному режиму работы. Образовательные учреждения откроют свои двери лишь в том случае, если эпидемическая обстановка стабилизируется.
Новый выпуск программы «Диалог» в эфире телеканала «Россия 24» отметился высказываниями Сергея Кравцова по поводу будущих школьных занятий после отмены ограничительных мер. По словам министра просвещения РФ, ведомство будет следить за распространением COVID-19, чьи темпы определят дату возвращения учеников в образовательные учреждения. Чиновник отметил, министерство не допустит отказа от традиционного обучения и обеспечит возможность того, чтобы чтобы школьники общались друг с другом.
Днями ранее представитель Минздрава Владимир Чуланов сообщил, что пик пандемии коронавируса ожидается в ближайшую неделю-две, после чего наступит спад заболеваемости. Полностью ситуация стабилизируется ближе концу июня — началу июля. Согласно данным веб-портала «Стопкоронавирус.рф», в России на текущий момент насчитывается более 155,3 тысячи зараженных и 1,4 тысячи летальных случаев, а 19,8 тысячи человек выздоровело.
Новый выпуск программы «Диалог» в эфире телеканала «Россия 24» отметился высказываниями Сергея Кравцова по поводу будущих школьных занятий после отмены ограничительных мер. По словам министра просвещения РФ, ведомство будет следить за распространением COVID-19, чьи темпы определят дату возвращения учеников в образовательные учреждения. Чиновник отметил, министерство не допустит отказа от традиционного обучения и обеспечит возможность того, чтобы чтобы школьники общались друг с другом.
Днями ранее представитель Минздрава Владимир Чуланов сообщил, что пик пандемии коронавируса ожидается в ближайшую неделю-две, после чего наступит спад заболеваемости. Полностью ситуация стабилизируется ближе концу июня — началу июля. Согласно данным веб-портала «Стопкоронавирус.рф», в России на текущий момент насчитывается более 155,3 тысячи зараженных и 1,4 тысячи летальных случаев, а 19,8 тысячи человек выздоровело.
Общество
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:56