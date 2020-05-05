Ученые рассказали о легком способе обучения ребенка счету





Учеба в школе предполагает, что ребенок должен выполнять эти действия самостоятельно, не используя технические средства. Чтобы преодолеть нежелание части детей осваивать математику, международная группа ученых разработала метод простого обучения счету. Эксперимент проводился с участием трех групп юных добровольцев. Каждой из них были предложены определенные вспомогательные средства. Так, первая группа считала с помощью домино, в распоряжении второй были только собственные пальцы, третьей разрешалось использовать оба способа. Лучший результат показали те дети, которые ограничились «подручным» материалом — пальцами. Специалисты считают, что методика значительно упростит процесс обучения, привлечет внимание педагогов и понравится ученикам, пишет «Пермь Открытая».