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Ученые: Бег не повлияет на развитие остеоартроза

Американские ученые из Медицинской школы Северо-Западного университета имени Файнберга после 10-летнего исследования установили, что умеренные физические нагрузки не влияют на развитие остеоартроза. Согласно рекомендациям, людям с подобными проблемами не стоит отказываться от бега.
Ученые: Бег не повлияет на развитие остеоартроза

Как продемонстрировал новый эксперимент Northwestern Medicine, энергичные упражнения способны защитить от недуга, а не увеличить риск. В рамках научной работы эксперты на протяжении 10 лет наблюдали 1194 добровольцев с высоким риском появления остеоартроза коленного сустава. Как отметили ученые, у регулярно занимающихся спортом пациентов, принимавших участие в эксперименте, возможность развития болезни оказалась ниже. В ходе исследования граждане уделяли время различным активностям, в том числе бегу трусцой, велоспорту, плаванию, аэробным танцам, а также теннису и лыжному спорту. При этом постоянное сидение не имело связи как с повышенной, так и с пониженной вероятностью заболеть.

Ученые подчеркнули, что лишний вес или наличие в анамнезе операций, травм суставов, а также боли в коленном суставе повышают риск развития ОА. Как показал анализ ученых, около 50% участников эксперимента не занимались физической активностью последние 8 лет. Часто люди, перенесшие травму колена или артроскопическую операцию, уверены в том, что у них появится остеоартроз. Из-за этого они прекращают заниматься спортом при том, что он полезен для здоровья.

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Общество
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 16:00

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