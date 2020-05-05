Ученые: Бег не повлияет на развитие остеоартроза





Как продемонстрировал новый эксперимент Northwestern Medicine, энергичные упражнения способны защитить от недуга, а не увеличить риск. В рамках научной работы эксперты на протяжении 10 лет наблюдали 1194 добровольцев с высоким риском появления остеоартроза коленного сустава. Как отметили ученые, у регулярно занимающихся спортом пациентов, принимавших участие в эксперименте, возможность развития болезни оказалась ниже. В ходе исследования граждане уделяли время различным активностям, в том числе бегу трусцой, велоспорту, плаванию, аэробным танцам, а также теннису и лыжному спорту. При этом постоянное сидение не имело связи как с повышенной, так и с пониженной вероятностью заболеть.Ученые подчеркнули, что лишний вес или наличие в анамнезе операций, травм суставов, а также боли в коленном суставе повышают риск развития ОА. Как показал анализ ученых, около 50% участников эксперимента не занимались физической активностью последние 8 лет. Часто люди, перенесшие травму колена или артроскопическую операцию, уверены в том, что у них появится остеоартроз. Из-за этого они прекращают заниматься спортом при том, что он полезен для здоровья.