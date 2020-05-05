Дарья и Сергей Пынзарь отметили десятилетие свадьбы

Дарья Пынзарь напомнила подписчикам собственного микроблога о том, что уже десять лет состоит в браке с Сергеем Пынзарем. В своем посте она поблагодарила супруга за то, что он “самый лучший”, а также призналась ему в любви. Владелица сети бутиков “Pinzar” отметила, что она счастлива с мужем. В комментариях фолловеры осыпали ее семью поздравлениями, а некоторые отметили, что Пынзарь очень повезло с избранником.Как известно, Дарья и Сергей Пынзарь зарегистрировали свой брак еще во время участия в проекте “Дом-2”, где стали одной из самых крепких пар. “За периметром” у них родились два сына, а сейчас пара развивает собственный бизнес.