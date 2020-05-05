«У людей много зависти»: Тренер Жулин прокомментировал скандал с сыном Плющенко





Днями ранее одно из российских изданий предположило, что сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко может страдать от синдрома Аспергера - психопатологического заболевания, которое характеризуется трудностями в социальном взаимодействии. Впоследствии продюсер опровергла эти слухи, отметив, что их семья не стала бы скрывать какие-либо недуги ребенка. В отличии от родителей 7-летнего Александра, призер Олимпийских игр Александр Жулин более резко высказался о недобросовестных журналистах.«Конечно, это ненормально! Думаю, этих людей нужно призвать к суду», - утверждает тренер. Жулин также добавил, что Рудковской и Плющенко стоит реже делится подобной информацией. Известно, что Александр Плющенко занимается фигурным катанием и тренируется под руководством знаменитого отца. При этом в академии олимпийского фигуриста есть группа детей с особенностями развития, которая проводит ледовые тренировки.