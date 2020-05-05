АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали распространенные ошибки использования медицинской…
EUR 79.12 USD 72.73
Курс валют на 01.05.2020

Компания Ford представила тизер «заряженной» версии кроссовера Puma

Компания Ford опубликовала в интернете тизер, на котором показывает «заряженную» версию кроссовера Puma с индексом ST. Американская компания продемонстрировала кузовные элементы в спортивной стилистике.
Компания Ford представила тизер «заряженной» версии кроссовера Puma

К их числу можно отнести оригинальные колёсные диски, оснащенные мощными тормозами. Вдобавок, индекс ST подчеркивается использованием специальных шильдиков на различных частях корпуса и непосредственно в салоне авто. По неподтвержденным данным, Puma ST не получит никаких ярких черт, которые стали бы отличать её от модификации ST-Line. Бампер несколько изменит свой вид, а на передней части воздухозаборники увеличатся в размерах. Патрубки выхлопной системы будут сдвоенными, а на задней части корпуса будет размещен спойлер.

Спортивные элементы разместят и в интерьере модели. Для стилистического оформления подготовлена контрастная прострочка для сидений. Предположительно, под капотом авто инженеры разместят силовой агрегат объёмом 1,5 л, генерирующий 200 «лошадок» за счет установки турбонаддува. Аналогичный мотор использует Fiesta ST. В паре с указанным двигателем станет использоваться 6-диапазонная механическая трансмиссия. Она передаёт вращающий момент на переднюю ось.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 15:48

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
"Стыдно и обидно": Татьяна Навка поддержала Яну Рудковскую и Евгения Плющенко после…
Компания Ford представила тизер «заряженной» версии кроссовера…
На похороны экс-участницы группы “Фристайл” Нины Кирсо пришли всего 10…
Названы модели автомобилей, премьера которых состоится в 2020 году в…
Ученые рассказали о легком способе обучения ребенка…
В Воронеже отключат воду на нескольких…
Бывший муж экс-солистки группы “Блестящие” Анны Дубовицкой отказывается платить…
Раритетные авто Plymouth Barracuda продают дешевле…
В Санкт-Петербурге нетрезвый мужчина прострелил брату…
Ученые доказали способность земных микробов жить в атмосфере из чистого…
Сергей Кравцов: «Надеемся, что с 1 сентября школа откроет свои…
«У людей много зависти»: Тренер Жулин прокомментировал скандал с сыном…
Изоляция и контроль: Китайские учёные назвали эффективные методы борьбы с пандемией…
Маша Малиновская с начала 2020 года живет без…
Новая серия Samsung Galaxy S20 появилась в…
Дарья и Сергей Пынзарь отметили десятилетие…
«Съемка со скоростью 70 трлн кадров в секунду»: В США создали самую быструю камеру в…
Эвелина Блёданс вместе с особенным сыном поддержала челлендж с…
В Германии продают не имеющую в РФ аналогов Lada Niva стоимостью 2,4 млн…
Новый кроссовер Toyota четвертого поколения переименовали в…
"Брак по расчету, ДТП и вечеринки": Коллеги Малинина рассказали о жизни артиста до встречи с третьей…
Компания Apple воспользовалась скриншотом из Dota 2 для рекламы MacBook…
Автоэксперты раскрыли плюсы и минусы тюнинга…
Ученые предложили новую технологию вакцинации для…
Решетова ответила хейтерам на фоне скандала с…
Эксперты рассказали об автомобилях-миллионниках по…
Ефим Шифрин опубликовал архивное фото с Ильей…
Суперкомпьютер выявил 4 эффективных лекарства против…
Просмотреть все новости