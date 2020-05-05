Компания Ford представила тизер «заряженной» версии кроссовера Puma





К их числу можно отнести оригинальные колёсные диски, оснащенные мощными тормозами. Вдобавок, индекс ST подчеркивается использованием специальных шильдиков на различных частях корпуса и непосредственно в салоне авто. По неподтвержденным данным, Puma ST не получит никаких ярких черт, которые стали бы отличать её от модификации ST-Line. Бампер несколько изменит свой вид, а на передней части воздухозаборники увеличатся в размерах. Патрубки выхлопной системы будут сдвоенными, а на задней части корпуса будет размещен спойлер.Спортивные элементы разместят и в интерьере модели. Для стилистического оформления подготовлена контрастная прострочка для сидений. Предположительно, под капотом авто инженеры разместят силовой агрегат объёмом 1,5 л, генерирующий 200 «лошадок» за счет установки турбонаддува. Аналогичный мотор использует Fiesta ST. В паре с указанным двигателем станет использоваться 6-диапазонная механическая трансмиссия. Она передаёт вращающий момент на переднюю ось.