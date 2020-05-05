Ученые доказали способность земных микробов жить в атмосфере из чистого водорода





На данный момент астрономы не имеют сведений о существовании каменистой экзопланеты с преобладанием водорода в атмосфере, но в новом исследовании был раскрыт потенциал подобных миров к развитию жизни. Автор проекта Сара Сигер вместе с коллегами провела эксперименты по выращиванию в лабораторных условиях кишечной палочки и дрожжей, которые представляли прокариотные и эукариотные микроорганизмы. В рамках исследования они подвергались полному воздействию водородной атмосферы, несмотря на что продолжили размножение. Единственным отличием стала скорость этого процесса, которая снизилась в данных условиях, что объясняется недостатком кислорода.Исследование было проведено, чтобы доказать необходимость поиска жизни на планетах с водородной атмосферой. До сих пор они считались неблагоприятными для развития. Однако телескопы следующего поколения смогут улавливать газы, генерируемые микробами на экзопланетах.