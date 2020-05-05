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«Съемка со скоростью 70 трлн кадров в секунду»: В США создали самую быструю камеру в мире

Большинство современных смартфонов могут похвастаться высокой скоростью съемки, которая меркнет по сравнению с новой разработкой. Группе ученых из США удалось создать объектив, который может снимать порядка 70 трлн кадров в секунду.

Камера обыкновенного смартфона снимает видео со скоростью в 1000 кадров в секунду, а профессиональная аппаратура - до 10 тысяч. Исследователи из Калифорнийского технологического института решили пойти еще дальше в этом плане, представив сенсор, который способен улавливать движение световой волны. Принцип создания CUSP (сжатой сверхбыстрой спектральной фотографии) состоит в подсвечивании объекта съемки лучами импульсного лазера, который выпускает сверхкороткие пучки длительностью в одну фемтосекунду (10−15 с).

Как говорит автор проекта Лихонг Ван, технология может использоваться в ядерном синтезе, переносе фотонов в облаках и биологических тканях и, среди прочего, флуоресцентном распаде биомолекул. CUSP также облегчит задачу ученым в создании компактных и чувствительных процессоров, а также изучения неизвестных областей фундаментальной физики. Известно, что подобный тип съемки впервые представили в 2014 году, когда её скорость составляла 100 млрд к/с.

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Технологии / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:31

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