Маша Малиновская с начала 2020 года живет без секса

В комментарии Малиновская отреагировала на мнения подписчиков в отношении её признания в изнасиловании. Она призвала людей помнить, что «никого нет рядом», и контролировать ситуацию вокруг себя и в голове. Говоря о философии постмодернизма, телеведущая подчеркнула, что на момент комментирования подписчиком её снимка она может уделять внимание самым разнообразным вещам. В список вошло как общение с друзьями, так и секс.Такими словами Малиновская попыталась донести мысль, что авторы негативных комментариев адресуют колкие замечания самим себе, а вовсе не доставляют неприятности ей. В какой-то момент один из комментаторов спросил у ведущей, как давно она занималась сексом. На это Малиновская призналась: «в этом году не было». Сразу после этого появились другие вопросы на тему интимной жизни модели. Один из поклонников выразил интерес к возможности самоудовлетворения телеведущей, на что получил ответ о «воздержании» знаменитости.