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Маша Малиновская с начала 2020 года живет без секса

Маша Малиновская во время общения с подписчиками в Instagram призналась, что с начала 2020 года у неё не было секса. Модель и телеведущая разместила на персональной странице пост с размышлениями о важности разграничивать формы насилия.

В комментарии Малиновская отреагировала на мнения подписчиков в отношении её признания в изнасиловании. Она призвала людей помнить, что «никого нет рядом», и контролировать ситуацию вокруг себя и в голове. Говоря о философии постмодернизма, телеведущая подчеркнула, что на момент комментирования подписчиком её снимка она может уделять внимание самым разнообразным вещам. В список вошло как общение с друзьями, так и секс.

Такими словами Малиновская попыталась донести мысль, что авторы негативных комментариев адресуют колкие замечания самим себе, а вовсе не доставляют неприятности ей. В какой-то момент один из комментаторов спросил у ведущей, как давно она занималась сексом. На это Малиновская призналась: «в этом году не было». Сразу после этого появились другие вопросы на тему интимной жизни модели. Один из поклонников выразил интерес к возможности самоудовлетворения телеведущей, на что получил ответ о «воздержании» знаменитости.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 14:41

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