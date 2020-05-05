Раритетные авто Plymouth Barracuda продают дешевле iPhone





Эксперты напоминают, что классические авто стоят сравнительно дорого, а особенно, если они в хорошем состоянии. Однако владелец соответствующей коллекции из пяти Plymouth Barracuda, выпущенных в 1965 году, решил оценить все экземпляры в 4 тысячи долларов. Он готов продать машины в одни руки, так и разделить коллекцию, продав каждую по 800 долларов. В Сети заметили, что эти раритетные авто стоят гораздо дешевле нового iPhone.Plymouth Barracuda 1965 года выпускались исключительно в кузове фастбэк, а также оснащались моторами V8 с АКПП. Все представленные авто не имеют существенных повреждений, но они все время находились в Калифорнии, на фоне чего имеется риск причинения ущерба определенным деталям.