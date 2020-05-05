Эвелина Блёданс вместе с особенным сыном поддержала челлендж с переодеваниями

Телеведущая соблюдает режим самоизоляции и старается с пользой проводить появившееся свободное время. На днях Эвелина Блёданс решила стать участницей интересного флешмоба с переодеваниями, а ее наследник с удовольствием поддержал звездную мать. Фанаты семейства отметили, что сын знаменитости растет настоящим артистом. По словам самой исполнительницы, у них с мальчиком получилась забавная версия челленджа. В комментариях подписчики писали, что много смеялись после просмотренного сюжета в Instagram. Одним понравилась походка малыша, а другим весь его образ.У Блёданс есть 2 сына – маленький Семён родился в браке артистки с продюсером Александром Семиным, который любит особенного ребенка и старается его развивать. Взрослый наследник Николай появился на свет от отношений актрисы с бизнесменом по имени Дмитрий.