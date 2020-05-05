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"Брак по расчету, ДТП и вечеринки": Коллеги Малинина рассказали о жизни артиста до встречи с третьей супругой

Александр Малинин вот уже 30 лет состоит в браке с третьей супругой, демонстрируя образ примерного семьянина. Коллеги музыканта рассказали, что до встречи с Эммой Залукаевой артист вел очень бурную жизнь.

Друзья Александра Малинина утверждают, что в молодые годы музыкант славился своей самобытностью и эксцентричностью, а также выступал под настоящей фамилией Выгузов в группе «Поют гитары». В молодости артист любил проводить время в компании девушек, но свадьба с первой женой не была романтическим шагом. «Инна Курочкина была москвичка. Отчасти поэтому Саше она оказалась интересна. Тогда это было актуально - столичная прописка», - говорит Александр Нефедов.

Несмотря на рождение первенца, первый брак Малинина продержался недолго, поэтому очередной спутницей стала Ольга Зарубина. С ней у артиста сложилась похожая ситуация: он быстро нашел экс-супруге замену и продолжил веселиться с приятелями. После одной из подобных посиделок звезда эстрады попал в автомобильную аварию. «После этого Саша долго хромал и ходил с костылем», - сообщает Анатолий Курносов. Вскоре после ДТП Малинин остепенился и сделал предложение Эмме Залукаевой в 1990 году. Этот брак подарил певцу двух близнецов, Фрола и Устинью, сообщает Экспресс Газета.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:15

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