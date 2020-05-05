В Германии продают не имеющую в РФ аналогов Lada Niva стоимостью 2,4 млн рублей
В Германии сообщили о готовности продать не имеющую в РФ аналогов версию Lada Niva. За уникальное авто просят 2,4 млн рублей.
Предложение поступило со стороны Autohaus Barth GmbH. Эта сеть автомобильных салонов предлагает ряд нестандартных модификаций Lada Niva, укомплектованных передвижным скребком. Цена наиболее дорогостоящей версии составляет 29,9 тысячи евро, что эквивалентно 2,415 млн рублей по текущему курсу.
Заметных отличий от привычной для россиян версии авто в технической части нет. Lada Niva использует двигатель производительностью 83 «лошадки». При объёме 1,7 л и механической трансмиссии на 5 ступеней внедорожник получил полный привод. Главным отличием является соответствие силового узла стандарту «Евро-6».
Внедорожник был доработан для повышения эффективности в условиях работы, характерной для дорожных служб. Авто получило скребок длиной 1,85 м. Устройство имеет возможность изменения степени наклона, электрический дозатор реагентов с контролем из кабины и некоторые другие опции. Среди самых примечательных можно выделить наличие подогрева кресел и дополнительную защиту корпуса в донной части. Для различных модификаций предоставляется навесное оборудование. Стоимость авто колеблется в границах 20-30 тысяч евро. Наиболее дорогостоящая сборка изготовлена на основе Lada Niva Bronto.
Предложение поступило со стороны Autohaus Barth GmbH. Эта сеть автомобильных салонов предлагает ряд нестандартных модификаций Lada Niva, укомплектованных передвижным скребком. Цена наиболее дорогостоящей версии составляет 29,9 тысячи евро, что эквивалентно 2,415 млн рублей по текущему курсу.
Заметных отличий от привычной для россиян версии авто в технической части нет. Lada Niva использует двигатель производительностью 83 «лошадки». При объёме 1,7 л и механической трансмиссии на 5 ступеней внедорожник получил полный привод. Главным отличием является соответствие силового узла стандарту «Евро-6».
Внедорожник был доработан для повышения эффективности в условиях работы, характерной для дорожных служб. Авто получило скребок длиной 1,85 м. Устройство имеет возможность изменения степени наклона, электрический дозатор реагентов с контролем из кабины и некоторые другие опции. Среди самых примечательных можно выделить наличие подогрева кресел и дополнительную защиту корпуса в донной части. Для различных модификаций предоставляется навесное оборудование. Стоимость авто колеблется в границах 20-30 тысяч евро. Наиболее дорогостоящая сборка изготовлена на основе Lada Niva Bronto.
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 14:24