Изоляция и контроль: Китайские учёные назвали эффективные методы борьбы с пандемией коронавируса





Для анализа были выбраны два региона с примерно одинаковой численностью населения в 60-70 млн человек. Однако COVID-19 проявился в них с разительными отличиями. Если в Италии заболевание обнаружилось у свыше 210 тысяч, то в Хунане выявлено чуть больше 1 тысячи заразившихся. Колоссальная разница явилась результатом быстрого действия органов власти и строгих мер карантина, считают китайские исследователи. Именно жесткое и своевременное вмешательство государства, по их мнению, является решающим фактором, способным предотвратить распространение инфекции. И это произошло, несмотря на то, что провинция расположена в непосредственной близости от Уханя, который считается первоисточником пандемии. В пользу Рима должны были сработать не только расстояние, но и время. Однако этого не случилось. Опоздав с превентивными мерами, Италия столкнулась с быстрым распространением вируса и большим количеством жертв.Исследование базировалось на данных, которые опубликовал американский Johns Hopkins University. Китайские специалисты расширили эту модель учетом мер, принимаемых властями для предотвращения инфицирования. Исходя из подсчетов, в Хунане должны были заболеть в три раза больше людей. Реальные цифры в Италии уже превысили расчетные показатели в 182 тысячи, и на сегодняшний день выявлено более 210 тыс. случаев. Решение государства снизить карантинные меры в стране с 4 мая — на три месяца раньше рекомендаций математической модели, китайские учёные считают ошибкой, способной вызвать вторую волну эпидемии и новые жертвы, сообщает rt.