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Новая серия Samsung Galaxy S20 появилась в продаже

Компания Samsung объявила о начале продаж новой серии смартфонов Galaxy S20. Помимо базовой модели, линейка также включает в себя эксклюзивные S20+ и S20 Ultra.

Несмотря на отсутствие предварительного анонса, европейские покупатели с недавнего времени получили возможность приобрести обновленные Galaxy S20. Вариант S20 Ultra, ранее доступный для рынка Китая, теперь продается под названием Cloud White по цене в 1349 евро. Столь мощная модификация пока не появилась на полках российских магазинов. Решение об ускоренном выходе смартфонов может быть связано с падением темпов реализации, вызванных пандемией COVID-19. По подсчетам экспертов, популярность продукции Samsung упала на 40% по сравнению с 2019 годом.

Кроме того, сами представители компании заявили, что их прибыль однозначно снизится, поскольку бренд ожидал более высокого показателя продаж от фирменных телефонов и телевизоров. На данный момент все три модели серии Galaxy S20 можно купить в Австрии и Германии. Базовая версия имеет 6,2-дюймовый SuperAMOLED-экран с разрешением Quad HD+, частотой обновления 120 Гц, поддержкой HDR10+, 7-нанометровый процессор Exynos 990 или Snapdragon 865, 12 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти, а также модуль с четырьмя камерами и основным датчиком на 64 Мп.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:35

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