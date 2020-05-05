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Компания Apple воспользовалась скриншотом из Dota 2 для рекламы MacBook Pro

Компания Apple воспользовалась скриншотом из игры Dota 2 в целях привлечение геймерской аудитории к своему MacBook Pro с диагональю экрана в 13 дюймов. На официальном портале компании опубликовано изображение ноутбука.
Компания Apple воспользовалась скриншотом из Dota 2 для рекламы MacBook Pro

На экране можно увидеть картинку из MOBA игры, принадлежащей компании Valve. В описании отмечается, что ноутбук позволяет эффективно запускать даже наиболее требовательные к графической части девайса игры. В этом случае Dota 2 рассматривается как пример.

«Играйте с поддержкой самых больших требований к графической части. Попробуйте запустить Dota 2, параметры детализации и скорость отклика приятно удивят вас», - сообщает Apple в обращении к потенциальным покупателям.


Модель ноутбука MacBook Pro 13″ на текущий момент не доступна для покупки, однако цена устройства уже определена. В зависимости от модификации девайса его стоимость составит 119-193 тысячи рублей. Кроме Dota 2 с высокими значениями графических настроек, в Apple пообещали комфортное времяпрепровождение во время запуска Final Cut Pro X, Logic Pro X и прочих требовательных программ.

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Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 14:10

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