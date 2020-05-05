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Новый кроссовер Toyota четвертого поколения переименовали в Frontlander

Новый кроссовер Toyota будет называться Frontlander. Корпорация уже оформила патент на наименование модели четвертого поколения.

Автомобиль получил модульную платформу GA-K. Дизайн обновленного кроссовера заметно изменился, став более агрессивным. Разработчики установили в салон транспортного средства доработанную переднюю панель, комплекс мультимедиа, а также виртуальную приборную панель, доступную во флагманских модификациях. Интерьер Frontlander получил отделку из натуральной кожи и дерева. Кроме этого, увеличились габариты авто, хотя его высота осталась прежней – 1660 мм.

Модель Toyota четвертого поколения могут оснастить под капотом 2-литровым атмосферным двигателем RAV4, выдающим 171 лошадиную силу, или же гибридной силовой установкой под названием e-Four. Она состоит из бензинового 2,5-литрового мотора мощностью в 178 лошадиных сил. Представлен передний и задний привод, а в качестве трансмиссии будет доступна только вариаторная.

Новый кроссовер появится на рынках Японии 17 июня, Китая — осенью. Позже автомобиль смогут приобрести и американские покупатели.

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Авто
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 14:20

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