Новый кроссовер Toyota четвертого поколения переименовали в Frontlander





Автомобиль получил модульную платформу GA-K. Дизайн обновленного кроссовера заметно изменился, став более агрессивным. Разработчики установили в салон транспортного средства доработанную переднюю панель, комплекс мультимедиа, а также виртуальную приборную панель, доступную во флагманских модификациях. Интерьер Frontlander получил отделку из натуральной кожи и дерева. Кроме этого, увеличились габариты авто, хотя его высота осталась прежней – 1660 мм.Модель Toyota четвертого поколения могут оснастить под капотом 2-литровым атмосферным двигателем RAV4, выдающим 171 лошадиную силу, или же гибридной силовой установкой под названием e-Four. Она состоит из бензинового 2,5-литрового мотора мощностью в 178 лошадиных сил. Представлен передний и задний привод, а в качестве трансмиссии будет доступна только вариаторная.Новый кроссовер появится на рынках Японии 17 июня, Китая — осенью. Позже автомобиль смогут приобрести и американские покупатели.