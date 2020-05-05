Автоэксперты раскрыли плюсы и минусы тюнинга руля





Эксперты напомнили, что каждая деталь автомобиля выполняет определенные функции, а перед тем, как отправиться к покупателю, прошла массу тестирований. Если внести изменения в авто, это может привести к проблемам в эксплуатации. Руль является именно той деталью, с которой водитель контактирует постоянно, поэтому к его тюнингу стоит относится ответственно. Выполнение таких работ обычно дорогостоящее, однако многие владельцы бюджетных авто нуждаются в замене рулевого колеса. Чтобы выбрать подходящий экземпляр, необходимо изучить его характеристики.Тюнинг руля зачастую затрагивает изменение внешнего вида, перетяжку, установку подогрева, ремонт и восстановление. Иногда эти изменения идут лишь во вред, например изделие окажется неподходящим по размеру или неудобным во время управления. Часто ДТП происходят именно из-за того, что руль не позволяет полноценно контролировать машину на дороге. Однако изменение внешнего вида позволит придать салону привлекательный вид, а обогрев будет актуальным в зимний период.