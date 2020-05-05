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Ефим Шифрин опубликовал архивное фото с Ильей Олейниковым

Популярный юморист Ефим Шифрин опубликовал архивное фото с давним другом Ильей Олейниковым. Известно, что соавтор программы «Городок» скончался в ноябре 2012 года.
Ефим Шифрин опубликовал архивное фото с Ильей Олейниковым

В профиле Ефима Шифрина на веб-платформе Instagram появился снимок, на котором юморист изображен с ныне покойным коллегой Ильей Олейниковым. Неожиданную для подписчиков публикацию комик подписал кратко: «С пыльной полки». Многие комментаторы отмечали, что фотография была сделана многие годы назад, ведь оба артиста выглядят очень молодыми. Известно, что они были закадычными друзьями задолго до признания со стороны публики.

Известно, что Илье Олейникову за пару месяцев до смерти диагностировали рак легкого. Товарищ по юмористической программе «Городок» Юрий Стоянов в память о друге даже снял в 2014 году кинокартину «Нам его не хватает». Созданием фильма также занимался сын покойного артиста - экс-участник группы «Чай вдвоём» Денис Клявер. Знаменитый музыкант рассказал много интересных эпизодов из жизни своего отца во время премьеры на телеканале «Россия 1».

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:45

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