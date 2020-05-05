Наташа Королёва и Тарзан отметили годовщину своего первого свидания

Королёва впервые встретила Тарзана, когда была супругой Игоря Николаева. Певица пригласила танцора принять участие в собственном шоу, а после ухудшения отношений с композитором обратила внимание на нового знакомого. Наташа Королёва не скрывает, что первая проявила интерес к возлюбленному.Сергей Глушко не возражал против развития отношений с артисткой и пригласил её на свидание. Последнее состоялось в съёмной «хрущёвке», а угостить певицу он в то время смог исключительно абрикосовым вареньем. После этого пара ежегодно отмечает день своей встречи. В 2020-м по причине ввода режима самоизоляции они остались дома. Знаменитости заказали торт, который кондитер в соответствии с их пожеланием украсил фигурками абрикосов.