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Наташа Королёва и Тарзан отметили годовщину своего первого свидания

Наташа Королёва и Тарзан отметили годовщину первого свидания. Они называют семейный праздник «днём абрикосового варенья» и придерживаются традиции вспоминать своё знакомство в течение многих лет.
Наташа Королёва и Тарзан отметили годовщину своего первого свидания

Королёва впервые встретила Тарзана, когда была супругой Игоря Николаева. Певица пригласила танцора принять участие в собственном шоу, а после ухудшения отношений с композитором обратила внимание на нового знакомого. Наташа Королёва не скрывает, что первая проявила интерес к возлюбленному.

Сергей Глушко не возражал против развития отношений с артисткой и пригласил её на свидание. Последнее состоялось в съёмной «хрущёвке», а угостить певицу он в то время смог исключительно абрикосовым вареньем. После этого пара ежегодно отмечает день своей встречи. В 2020-м по причине ввода режима самоизоляции они остались дома. Знаменитости заказали торт, который кондитер в соответствии с их пожеланием украсил фигурками абрикосов.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 13:24

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