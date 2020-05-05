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Ученые предложили новую технологию вакцинации для долголетия

Международный коллектив ученых предложил новую технологию вакцинации. Профилактика аутоиммунных заболеваний, развивающихся в процессе старения организма, станет основой долголетия.
Ученые предложили новую технологию вакцинации для долголетия

Инновационный способ, разработанный учеными России и Литвы, направлен на стимуляцию природных механизмов, препятствующих возникновению аутоиммунных болезней. Так называют большую группу недугов, характеризующихся тем, что иммунная система организма по какой-либо причине начинает атаковать собственные клетки и ткани. Клинические испытания созданной вакцины показали эффективность в лечении некоторых из них, например, рассеянного склероза и ревматоидного артрита. Предполагается, что данным методом можно бороться с такими «возрастными» заболеваниями, как атеросклероз, болезни Альцгеймера, Паркинсона.

Самым действенным воздействием обладают собственные иммунные клетки, которые мог бы сохранить иммунологический банк при условии его создания. Введенные в стареющий организм, они усиливают защиту против инфекции, позволяя уменьшить или исключить симптоматику. Не являясь панацеей от всех проблем со здоровьем, технология позволила бы не только продлить активную жизнь человека, но и повлиять на улучшение её качества.

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Наука
Добавил: Драгоморецкая Антонина Сегодня, 14:00

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