Ученые предложили новую технологию вакцинации для долголетия





Инновационный способ, разработанный учеными России и Литвы, направлен на стимуляцию природных механизмов, препятствующих возникновению аутоиммунных болезней. Так называют большую группу недугов, характеризующихся тем, что иммунная система организма по какой-либо причине начинает атаковать собственные клетки и ткани. Клинические испытания созданной вакцины показали эффективность в лечении некоторых из них, например, рассеянного склероза и ревматоидного артрита. Предполагается, что данным методом можно бороться с такими «возрастными» заболеваниями, как атеросклероз, болезни Альцгеймера, Паркинсона.Самым действенным воздействием обладают собственные иммунные клетки, которые мог бы сохранить иммунологический банк при условии его создания. Введенные в стареющий организм, они усиливают защиту против инфекции, позволяя уменьшить или исключить симптоматику. Не являясь панацеей от всех проблем со здоровьем, технология позволила бы не только продлить активную жизнь человека, но и повлиять на улучшение её качества.